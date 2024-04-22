SUSANIN
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Глава Кезского района Удмуртии Иван Богданов решил покинуть свой пост

Глава Кезского района Удмуртии Иван Богданов решил покинуть свой пост

Кез. Удмуртия. Глава Кезского района Удмуртии Иван Богданов решил покинуть свой пост. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики, последним его рабочим днём в должности руководителя муниципалитета станет 22 апреля.

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