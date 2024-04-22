Кез. Удмуртия. Глава Кезского района Удмуртии Иван Богданов решил покинуть свой пост. Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики, последним его рабочим днём в должности руководителя муниципалитета станет 22 апреля.
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