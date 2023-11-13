Хабенский собирается впервые выступить режиссером спектакля

Актер подчеркнул, что не планирует играть в этой постановкеАктер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский в беседе с ТАСС заявил, что хочет попробовать себя в качестве театрального режиссера.
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