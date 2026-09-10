Батраков не исключил переход в "Барселону" в будущем

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков в эфире YouTube-канала Nobel заявил, что хотел бы осуществить переход в «Барселону».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Замглавы Таганрог...
- Володин: необосно...
- Губернатор Середю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым