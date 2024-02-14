Мясников перечислил ошибки при приеме антибиотиков

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Некоторые антибиотики нельзя запивать молоком или соком. Об этой и некоторых других ошибках приема лекарств в эфире программы «О самом главном» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
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