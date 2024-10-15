Депутат Бессараб анонсировала рост страховых пенсий с 1 января

С нового года страховые пенсии граждан увеличатся на 7,3 процента.Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о плановом росте страховых пенсий граждан с 1 января 2025 года на 7,3 процента.