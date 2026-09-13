На днях глава киевского режима Владимир Зеленский снова оказался в центре скандала. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре поспешил сообщить, что во время перелёта из Молдавии воздушное судно Зеленского едва не столкнулось с дроном.