На днях глава киевского режима Владимир Зеленский снова оказался в центре скандала. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре поспешил сообщить, что во время перелёта из Молдавии воздушное судно Зеленского едва не столкнулось с дроном.
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