Музыкальный продюсер Дворцов призвал очистить шоу-бизнес от грязи и брать звездам пример с ST

Хватит в российском шоу-бизнесе выпускать развратные песни, пора более культурно развиваться в музыкальной индустрии, к примеру, как исполнитель ST, который приехал с полевым концертом к росгвардейцам в зону СВО и презентовал свой новый трек «Дай ему сил» бойцам.