🎅В Крыму Дед Мороз приехал поздравлять детей на «Тигре» Боец «Беркута» сменил служебный камуфляж на красный кафтан Деда Мороза и поздравил с Новым годом учеников школы имени В.
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🎅В Крыму Дед Мороз приехал поздравлять детей на «Тигре» Боец «Беркута» сменил служебный камуфляж на красный кафтан Деда Мороза и поздравил с Новым годом учеников школы имени В.