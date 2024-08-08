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Сегодня отмечается Всемирный день кошек

Сегодня отмечается Всемирный день кошек. Дата установлена по инициативе Международного фонда по защите животных не только с целью чествования пушистых домоседов, но и для привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

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