Историк Михаил Мягков сравнил освобождение Константиновки с Полтавской битвой

Годовщина победы русской армии под командованием Петра I над шведами отмечается в России 10 июля. Научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор Михаил Мягков в беседе с "Газетой.
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