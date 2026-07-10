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Газета.ру

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Историк Михаил Мягков сравнил освобождение Константиновки с Полтавской битвой

Историк Михаил Мягков сравнил освобождение Константиновки с Полтавской битвой

Годовщина победы русской армии под командованием Петра I над шведами отмечается в России 10 июля. Научный директор Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, профессор Михаил Мягков в беседе с "Газетой.

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