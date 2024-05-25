Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на ДнепроГЭС

О текущей ситуации он рассказал в своем Телеграм-канале.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Телеграм-канале опроверг информацию об открытии шлюзов на ДнепроГЭС.
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