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Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на ДнепроГЭС

Владимир Рогов опроверг информацию об открытии шлюзов на ДнепроГЭС

О текущей ситуации он рассказал в своем Телеграм-канале.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в своем Телеграм-канале опроверг информацию об открытии шлюзов на ДнепроГЭС.

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