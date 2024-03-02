Депутат Ивлев назвал разговор офицеров о Крымском мосте подготовкой атаки на РФ

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев выступил с комментарием по поводу опубликованной некоторое время назад беседы немецких офицеров по поводу возможной бомбардировки Крымского моста.
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