Каори Сакамото: «В глубине души я думаю об Олимпиаде. Надеюсь, этот сезон в каком-то смысле приведет меня к ней»

На этапе в Галифаксе японская фигуристка набрала 74,97 балла. «На первый взгляд кажется, что мой прокат сегодня обошелся без серьезных ошибок.
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