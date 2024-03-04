CNN: Спикер Джонсон вынесет на голосование проект о помощи Украине под угрозой своего отстранения

Сегодня 1,3K прочитали Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон, несмотря на свою казалось бы принципиальную позицию не поддерживать Украину, после разговора с американским президентом Джо Байденом изменил мнение и согласился выдвинуть на рассмотрение законопроект о выделении Украине, Израилю, Палестине и странам Тихоокеанского региона помощи, но только после того, как удастся завершить все законодательные процессы по закону о государственном финансировании.