CNN: Спикер Джонсон вынесет на голосование проект о помощи Украине под угрозой своего отстранения

Сегодня 1,3K прочитали Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон, несмотря на свою казалось бы принципиальную позицию не поддерживать Украину, после разговора с американским президентом Джо Байденом изменил мнение и согласился выдвинуть на рассмотрение законопроект о выделении Украине, Израилю, Палестине и странам Тихоокеанского региона помощи, но только после того, как удастся завершить все законодательные процессы по закону о государственном финансировании.
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