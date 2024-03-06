Когда откроется очередная выставка «Молдагротех»

С 13 по 16 марта 2024 года в Международном выставочном центре "Молдэкспо" пройдет XXXXIII Международная специализированная выставка машин, оборудования и технологий для агропромышленного комплекса - "Молдагротех" (весенний выпуск).
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