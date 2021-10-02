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СК завел уголовное дело после взрыва газа в многоэтажке Нижнего Новгорода

В результате ЧП пострадали два человека. Со страшными ожогами их доставили в отделение реанимации. После взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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