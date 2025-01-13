Почта России доставит товары продавцов Ozon в Беларусь, Казахстан и Узбекистан

Почтовый оператор и российский маркетплейс расширяют сотрудничество. Теперь Почта России предоставляет услуги отправки товаров продавцам платформы, если им нужна доставка в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
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