❓Как нужно любить Родину В преддверии Международного дня защиты детей ребята-ровесники Крымской весны задавали вопросы гостям ток-шоу «Говорите правду» на «Крым 24».
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❓Как нужно любить Родину В преддверии Международного дня защиты детей ребята-ровесники Крымской весны задавали вопросы гостям ток-шоу «Говорите правду» на «Крым 24».