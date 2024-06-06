«Наведите порядок»: общественники в Сочи обратились в федеральные Минтранс и Роспотребнадзор из-за дикой жары в местных автобусах

«Наведите порядок»: общественники в Сочи обратились в федеральные Минтранс и Роспотребнадзор из-за дикой жары в местных автобусахПосле внезапно наступившей африканской жары на Черноморском побережье и на Кубани местные жители в полной мере ощутили на себе неготовность общественного транспорта к подобным погодным катаклизмам.