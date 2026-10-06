Создайте для кошки безопасное пространство на высоте дома

Кошки нуждаются в высотах для чувства безопасности, предпочитая возвышенности, такие как деревья и валуны в природе или книжные полки в доме.
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