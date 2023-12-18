MSI анонсирует видеокарту с фирменным дизайном Cyclone и улучшенной системой охлаждения

Тайваньская компания MSI представила свою новую видеокарту — GeForce RTX 4060 Cyclone 8 GB OC. Этот продукт является продолжением линейки видеокарт с фирменным дизайном Cyclone и будет выпущен в ближайшее время.
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