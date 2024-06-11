Замгенпрокурора РФ отправил проверку к свердловскому мэру. Фото

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев направил сотрудников ведомства с проверкой в Первоуральск (Свердловская область) после жалоб местных жителей на огромные горы мусора и якобы бездействие мэра Игоря Кабца.
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