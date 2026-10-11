Армия России взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

Российские войска продолжают теснить формирования ВСУ в зоне спецоперации. За прошедшие сутки под контроль ВС РФ перешли сразу четыре населенных пункта.
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