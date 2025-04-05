Культуромания
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Культуромания

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Скончался писатель Даниил Клугер

Скончался писатель Даниил Клугер

Скончался советский и израильский писатель, переводчик, бард Даниил Клугер. Об этом сообщили коллеги в соцсетях.

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Комментарии
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Владимир Уфимцев
Напрягся... потому как уходят писатели - это всегда беда... Но, простите меня, а кто это? ВСЕ журналы, которые перечислены, знаю, выписывал в наше время, всё интересное - читал... Но, извините, не знаю этого писателя. Что, похоже, что оччень узкое творчество...&quot;для маленькой такой компании&quot;?... Увы, &quot;я эту книгу не читал...&quot; (с). И автора - тоже.
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