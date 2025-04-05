Скончался писатель Даниил Клугер

ВУ

Владимир Уфимцев

Напрягся... потому как уходят писатели - это всегда беда... Но, простите меня, а кто это? ВСЕ журналы, которые перечислены, знаю, выписывал в наше время, всё интересное - читал... Но, извините, не знаю этого писателя. Что, похоже, что оччень узкое творчество..."для маленькой такой компании"?... Увы, "я эту книгу не читал..." (с). И автора - тоже.