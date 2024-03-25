Надоедливый ларингит: как восстановить осипший голос при простуде Алёна Юрьева Одним из неприятных симптомов простуды является осиплость голоса, которая часто свидетельствует о воспалении гортани и голосовых связок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии