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Надоедливый ларингит: как восстановить осипший голос при простуде

Надоедливый ларингит: как восстановить осипший голос при простуде

Надоедливый ларингит: как восстановить осипший голос при простуде Алёна Юрьева Одним из неприятных симптомов простуды является осиплость голоса, которая часто свидетельствует о воспалении гортани и голосовых связок.

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