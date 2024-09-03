Депутат ГД Нилов попросил Роскомнадзор разъяснить ситуацию с замедлением YouTube

https://spbdnevnik.ru/news/2024-09-04/deputat-gd-nilov-popro.На протяжении последних недель наблюдается замедление работы популярного в РФ сервиса Глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращение в Роскомнадзор с просьбой проинформировать о ситуации с замедлением работы YouTube, а также о его будущем на территории РФ.