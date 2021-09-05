«Скуадра адзурра» + Роберто Манчини = мировой рекорд!

5 сентября 2021 года сборная Италии по футболу установила мировой рекорд! В этот день «Скуадра адзурра» сыграла вничью (0:0) с командой Швейцарии в матче квалификационного турнира ЧМ-2022 и продлила свою беспроигрышную серию до 36 игр подряд.