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«Скуадра адзурра» + Роберто Манчини = мировой рекорд!

«Скуадра адзурра» + Роберто Манчини = мировой рекорд!

5 сентября 2021 года сборная Италии по футболу установила мировой рекорд! В этот день «Скуадра адзурра» сыграла вничью (0:0) с командой Швейцарии в матче квалификационного турнира ЧМ-2022 и продлила свою беспроигрышную серию до 36 игр подряд.

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