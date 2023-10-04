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В Кемерове и Новокузнецке пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Кемерове и Новокузнецке пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Посетителям будет представлен широкий ассортимент продукции.В пятницу, 6 октября, в Кемерове и Новокузнецке пройдут сельскохозяйственные ярмарки, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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