Посетителям будет представлен широкий ассортимент продукции.В пятницу, 6 октября, в Кемерове и Новокузнецке пройдут сельскохозяйственные ярмарки, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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