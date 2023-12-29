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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Чернышенко: «Мы помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия. Не ожидали, что западники до такой степени будут воздействовать на него»

«Вы знаете, это – моя боль личная, потому что мы вообще помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия, его поздравлял первым президент Владимир Путин, когда он был избран в Буэнос-Айресе.

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