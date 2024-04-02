Байден отказался от слов назначить Пасху Днем трансгендеров

Хотел вначале съязвить над Байденом, а потом понял, даже троллить не хочется этого пораженного деменцией старика.Поэтому - без комментариев.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Начинаю понимать "консервативно настроенных американцев", что всё чаще принимают решение о переезде в Россию на ПМЖ, таких резких смен божеств нормальный мозг не вынесет. Вспоминается старый постперестроечный анекдот, когда Рабиновича спрашивают, почему он уезжает в Исраэль - При Советах за мужеложство судили, пришли либералы-демократы это становится нормой, я не хочу дожидаться, когда это станет обязаловкой.