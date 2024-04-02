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Байден отказался от слов назначить Пасху Днем трансгендеров

Байден отказался от слов назначить Пасху Днем трансгендеров

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который на прошлой неделе провозгласил Пасхальное воскресенье Днем трансгендеров, сообщил, что не делал подобных заявлений.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Хотел вначале съязвить над Байденом, а потом понял, даже троллить не хочется этого пораженного деменцией старика.Поэтому - без комментариев.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Начинаю понимать &quot;консервативно настроенных американцев&quot;, что всё чаще принимают решение о переезде в Россию на ПМЖ, таких резких смен божеств нормальный мозг не вынесет. Вспоминается старый постперестроечный анекдот, когда Рабиновича спрашивают, почему он уезжает в Исраэль - При Советах за мужеложство судили, пришли либералы-демократы это становится нормой, я не хочу дожидаться, когда это станет обязаловкой.
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13 час.

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