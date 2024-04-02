Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который на прошлой неделе провозгласил Пасхальное воскресенье Днем трансгендеров, сообщил, что не делал подобных заявлений.
Байден отказался от слов назначить Пасху Днем трансгендеров
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Хотел вначале съязвить над Байденом, а потом понял, даже троллить не хочется этого пораженного деменцией старика.Поэтому - без комментариев.
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Начинаю понимать "консервативно настроенных американцев", что всё чаще принимают решение о переезде в Россию на ПМЖ, таких резких смен божеств нормальный мозг не вынесет. Вспоминается старый постперестроечный анекдот, когда Рабиновича спрашивают, почему он уезжает в Исраэль - При Советах за мужеложство судили, пришли либералы-демократы это становится нормой, я не хочу дожидаться, когда это станет обязаловкой.
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13 час.
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