Александр Цыбульский проверил состояние дороги из Архангельска в Пинегу

Глава региона раскритиковал работу подрядной организации, выполняющей работы на 181-м километре трассы Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, за низкое качество производимых мероприятий и нарушение сроков исполнения контракта.
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