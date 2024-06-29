В Китае создали суверенный процессор. Архитектура разработана с нуля

Китайская компания Loongson разработала собственный процессор на уникальной архитектуреКитайская компания Loongson завершила тестирование новой линейки процессоров 3x6000, которая включает флагманскую модель 3E6000 с 64 ядрами и 128 потоками — эти показатели сравнимы с новейшими и дорогими процессорами Intel Xeon.