Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 10 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31 бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики.