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Блог частного инвестора

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Ценам на нефть не хватает среднесрочных драйверов роста

Ценам на нефть не хватает среднесрочных драйверов роста

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли чуть более 1%, продолжая восстановление от достигнутых на прошлой неделе минимумов с прошлого года и района поддержек 74 долл и 70 долл соответственно.

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