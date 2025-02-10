Ценам на нефть не хватает среднесрочных драйверов роста

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли чуть более 1%, продолжая восстановление от достигнутых на прошлой неделе минимумов с прошлого года и района поддержек 74 долл и 70 долл соответственно.
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