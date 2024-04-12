ВСУ атаковали Белгород: уничтожены вражеские беспилотники (ВИДЕО)

Новость обновляется Утром 12 апреля ВСУ в очередной раз попытались атаковать Белгород. В Минобороны РФ сообщили, что около 10 утра силами ПВО над Белгородской областью были уничтожены пять украинских беспилотников.
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