Российский футболист Миранчук подарил рэперу Offset футболку с автографом

Российский футболист, выступающий за американский клуб «Атланта Юнайтед», Алексей Миранчук после матча регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) подарил американскому рэперу Offset футболку с автографом.
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