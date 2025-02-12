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На научно-образовательный салон в Петербурге потратят 11 млн

На научно-образовательный салон в Петербурге потратят 11 млн

В Петербурге с 2005 года проводится международный научно-образовательный салон. Мероприятие объединяет лучшие научные и образовательные организации Северной столицы, в его рамках проходят круглые столы, выставки и мастер-классы.

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