Врач развеяла миф о необходимом количестве воды для организма

Мочекаменную болезнь выявляют у каждого третьего пациента врача-уролога. Это распространенное заболевание развивается под влиянием многих факторов: наследственной предрасположенности, нарушения обмена веществ, особенностей питьевого режима.
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