Экс-советник Пентагона Макгрегор: политика США по Израилю угрожает Армагеддоном

Палестино-израильский конфликт рискует перерасти в Армагеддон (конец света) из-за решений президента США Джо Байдена по поддержке Израиля, написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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