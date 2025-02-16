Как правильно отметить родительскую субботу 22 февраля: Мясопустная вселенская – одна из самых важных Ольга Безродняя22 февраля 2025 года наступает Мясопустная родительская суббота — важный день в православном календаре, посвященный поминовению усопших.
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