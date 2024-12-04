Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Посмотрим как эти хулиганы его самого потом нахлабучат. Нельзя прощать и защищать провокаторов.Кадыров заявил, ч...
  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    МНОГО ГОВОРИТ, А ДЕЛА НЕ ВИДНО! СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ! ХОТЯ УЧАТСЯ И ЗАЩИЩАЮТ ЧЕСТЬ СТРА...Министр спорта Де...
  • Сергей Карабухин
    Чушь собачья просроченного. Очередной постановочный ФЕЙК идиота-конченного-наркомана-фашиста-Зеленского. Гнида-Зеленс...Пашинян: Ереван н...

"КП": Басков и Веденеева будут вести "Голубой огонек" в 2025 году

"КП": Басков и Веденеева будут вести "Голубой огонек" в 2025 году

"Новогодний Голубой огонек" на телеканале "Россия", который покажут в ночь с 31-го декабря 2024 года на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх