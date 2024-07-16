ЕС сделал русофобку Каллас главой дипломатии. Это — ясный сигнал Москве. Чем обернется новая эскалация?

© AP Photo / Olivier MatthysВчера 1K прочитали Назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас представителем ЕС по иностранным делам означает смещение центра евродипломатии на восток, пишет Valeurs Actuelles.
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