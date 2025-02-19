Улавливание углерода менее выгодно, чем возобновляемые источники энергии

Стэнфордский университет доказал, что от улавливания углерода следует отказаться в пользу замены инфраструктуры возобновляемыми источниками энергии: ветряными, солнечными, геотермальными и гидроэлектростанциями.
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