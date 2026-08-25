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MESU Aug 25: 7714 Breakout Could Target 7733–7764

MESU Aug 25: 7714 Breakout Could Target 7733–7764

MESU Aug 25: 7714 Breakout Could Target 7733–7764 Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU remains inside a broader range, with the short-term structure leaning neutral to slightly bullish as long as buyers continue defending the lower support area.

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