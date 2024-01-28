Артем Вежновец: экономика экономии.

В период традиционного подведения итогов минувшего года и оглашения планов на год наступивший проанализируем важный вопрос: подытожим эффективность мероприятий по энергосбережению, внедренных на ´Белшине´ в 2023 году, обозначим и планы на 2024 год.
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