Zero Hedge
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Zero Hedge

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Fed's Favorite Inflation Indicator Ticks Up In July As Americans Suddenly Start Saving More

Fed's Favorite Inflation Indicator Ticks Up In July As Americans Suddenly Start Saving More

Fed's Favorite Inflation Indicator Ticks Up In July As Americans Suddenly Start Saving More Following the CPI and PPI internals, this morning's PCE data should not offer too many surprises with expectations for the headline price Index to rise just 0.

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