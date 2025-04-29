Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, как работает система оценок судьям в РПЛ.