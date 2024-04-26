ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды

По данным агентства, уголовное дело Иванова может не ограничиться одним эпизодом получения взятки.<strong>Следствие устанавливает причастность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в получении взятки, к возможным иным должностным преступлениям.
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