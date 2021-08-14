Структуры Минобороны РФ и КНР установили побратимские отношения

Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношенийГлавное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношений.