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Структуры Минобороны РФ и КНР установили побратимские отношения

Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношенийГлавное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ и Канцелярия по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР подписали меморандум об установлении побратимских отношений.

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