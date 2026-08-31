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Иркутск Сегодня

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Юбилейные «Алые паруса Иркутска»: парад яхт, сап-заплыв и концерт под открытым небом

В минувшее воскресение, 30 августа, на побережье Иркутского водохранилища в районе ледокола «Ангара» с размахом прошёл юбилейный, пятый фестиваль водных видов спорта «Алые паруса Иркутска».

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